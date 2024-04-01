Кими Антонелли отработает два дня на тестах Mercedes

Кими Антонелли, 17-летний итальянец, выступающий за команду Prema в Формуле 2, считается одним из самых талантливых молодых пилотов. Его называют в списке потенциальных кандидатов на замену Льюиса Хэмилтона в Mercedes в следующем сезоне. Причём, кандидатом называет его не только многочисленная пресса, но и руководитель команды Тото Вольфф.

В апреле в Mercedes планируют проверить Антонелли в деле. Для Кими запланированы два дня частных тестов за рулём Mercedes W12 2021 года – 16 и 17 апреля он будет работать на австрийской трассе в Шпильберге.

Для Антонелли это будет дебют за рулём машины Формулы 1. Британская пресса пишет, что по ходу сезона для Кими запланированы ещё тесты за рулём машины 2022 года. Не исключено, что это произойдёт в Имоле 30 апреля. Об участии молодого гонщика в первых тренировках в рамках официальных гоночных уик-эндов Формулы 1 пока ничего не сообщается.

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