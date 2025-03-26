Решение по Лоусону пока не принято

Во вторник на встрече руководителя Red Bull Racing Кристиана Хорнера, консультанта Red Bull Хельмута Марко и других заинтересованных лиц в Дубае, где проживает основной акционер Red Bull Чалерм Йювидья, обсуждалось начало сезона 2025 года.

По сообщениям голландской прессы, результатом переговоров стало решение поменять Лиама Лоусона на Юки Цуноду уже на следующем этапе в Сузуке, называется даже сумма, которую в Honda готовы заплатить за переход японца – относительно скромные 10 миллионов евро, но никаких официальных заявлений не прозвучало.

По другим, более авторитетным источникам, решение о составе команды в Сузуке будет принято позже на этой неделе. В Red Bull информацию о том, что Лоусон покинет команду, не подтвердили.

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