«Он его еще не побеждал». Нельсон подобрал соперника Усику вместо Дюбуа

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Бывший чемпион мира в крузервейте Джонни Нельсон рассказал, с кем должен провести свой следующий бой Александр Усик.

«У Усика есть два варианта: Дюбуа или Паркер. Усик уже побил Дюбуа, хотя тот его и поразил в первом бою. А сейчас появился Паркер, это боксер, которого нет в списке побед Усика. Я думаю, что именно на этот вариант согласится Усик. А уже после этого, в случае победы над Паркером, Усик может подраться с Дюбуа, если тот конечно не будет проигрывать», – сказал Нельсон.

Ранее Нельсон рассказал, что смог бы победить Александра Усика в своей праймовой форме.

sport.ua