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Футбол

ТМ. Швейцария – Люксембург 3:1. Крестоносцы прерывают серию из 8 поединков без побед. Обзор матча

ТМ. Швейцария – Люксембург 3:1. Крестоносцы прерывают серию из 8 поединков без побед. Обзор матча

    • Подопечные Якина активно начали встречу и уже через полчаса забили сопернику 4 мяча (один из голов отменили из-за офсайда). В конце основного времени "красные" львы реализовали пенальти, избежав сухого разгромного поражения.

    "Команда А" последний раз побеждала еще в июне 2024 года, когда в ⅛ финала Евро обыграла Италию (2:0). Сборная Великого Герцогства не может одержать викторию в семи выездах подряд.

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    Санкт-Галлен. AFG Арена

    Швейцария – Люксембург 3:1

    Голы: Варгас, 9, Эмболо, 12 (п), Мугайм, 29 – Синани, 89 (п)

    www.ua-football.com

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