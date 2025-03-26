Слухи: Колапинто заменит Дуэна до этапа в Имоле

Джек Дуэн начал сезон в Формуле 1 понимая, что в любой момент его могут заменить на резервного гонщика Alpine Франко Колапинто. По слухам, руководство команды дало австралийцу пять этапов, чтобы проявить себя.

Два из них уже прошли – в первом Джек разбил машину, а во втором заработал четыре штрафных балла за столкновение с Габриэлем Бортолето в спринте и за выдавливание Айзека Хаджара за пределы трассы в гонке. На фоне таких результатов в прессе вновь начались разговоры о замене Дуэна на Колапинто.

Источники ESPN сообщают, что аргентинский гонщик станет напарником Пьера Гасли до начала европейской фазы сезона. Первая в этом году гонка в Европе пройдёт в итальянской Имоле 18 мая. Другие сроки не называются, но если считать, что в распоряжении Дуэна действительно пять Гран При, то Колапинто можно ожидать за рулём Alpine на шестом этапе сезона в Майами в начале мая.

Всё идёт к тому, что три гонки в апреле в Японии, Бахрейне и Саудовской Аравии станут решающими для дальнейшей карьеры Джека Дуэна.

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