Леннокс Льюис назвал более тяжелого соперника, чем Кличко и Майк Тайсон

Легендарный британский супертяжеловес Леннокс Льюис назвал самого тяжелого соперника в карьере.
Британец в интервью порталу The Ring выделил американца Эвандера Холифилда. Леннокс и Эвандер провели за карьеру два поединка – в первом бою была зафиксирована скандальная ничья [эксперты считают, что британец выиграл мегафайт], а во втором победа Льюиса единогласным решением судей.
Леннокс за карьеру также встречался с Виталием Кличко и Майком Тайсоном – обоих победил.
Ранее легендарный супертяжеловес Леннокс Льюис оценил шансы британского боксера Даниэля Дюбуа в поединке против чемпиона мира по версиям WBA, WBO и WBC Александра Усика.