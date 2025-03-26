Леннокс Льюис назвал более тяжелого соперника, чем Кличко и Майк Тайсон

Getty Images/Global Images Ukraine. Леннокс Льюис

Легендарный британский супертяжеловес Леннокс Льюис назвал самого тяжелого соперника в карьере.

Британец в интервью порталу The Ring выделил американца Эвандера Холифилда. Леннокс и Эвандер провели за карьеру два поединка – в первом бою была зафиксирована скандальная ничья [эксперты считают, что британец выиграл мегафайт], а во втором победа Льюиса единогласным решением судей.

Леннокс за карьеру также встречался с Виталием Кличко и Майком Тайсоном – обоих победил.

Ранее легендарный супертяжеловес Леннокс Льюис оценил шансы британского боксера Даниэля Дюбуа в поединке против чемпиона мира по версиям WBA, WBO и WBC Александра Усика.

sport.ua