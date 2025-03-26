Южная Америка, квалификация. Уругвай снова не побеждает, Боливия претендует на стыковые матчи

Боливия не смогла реализовать хотя бы один из многочисленных моментов у ворот Уругвая. "Зеленые" нанесли 32 (!) удара, но кипер "чарруа" Серхио Рочет совершил 7 сейвов, а еще в 12 эпизодах футболисты блокировали попытки хозяев забить. "Небесные олимпийцы" 11 раз пробили по воротам, но ни в одной ситуации мяч не попал в створ.

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Подопечные Вийегаса остаются на 7-й позиции (14 очков), которая даст право сыграть в плей-офф за путевку на ЧМ. "Ла селесте" занимают 4-е место (21 балл).

В июне сборная Многонационального государства поедет в Венесуэлу, а команда Восточной Республики – в Парагвай.

Южноамериканская квалификация ЧМ. 14 тур

Эль Альто. Эстадио Мунисипаль

Боливия – Уругвай 0:0

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