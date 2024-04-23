Реал Бетис летом хочет продать своего вингера летом

Барселона и Милан заинтересованы в покупке

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"Реал Бетис" в конце этого сезона готов попрощаться с марокканским вингером Абде Эззалзули.

По информации издания Football-Espana, есть несколько клубов, которые потенциально могут приобрести игрока. Это "Барселона" и "Милан", а также несколько команд Ла Лиги, которые остаются анонимными.

Эззалзули за "Реал Бетис" во всех турнирах этого сезона сыграл 32 матча, в которых забил 5 голов.

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