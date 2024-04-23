Президент WBC рассказал, можно ли отменить реванш между Фьюри и Усиком

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри и Александр Усик

Президент WBC Маурисио Сулейман рассказал, можно ли отменить реванш между британцем Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком:

«WBC получила петицию, за которую проголосовал совет в рамках WBC. Они согласились на объединительный бой и матч-реванш, так что это то, что мы решили. Конечно, если будет другой запрос, совет WBC обсудит и проголосует за него, но на данный момент другого запроса мы не получали. Сейчас есть бой Фьюри – Усик и матч-реванш, да».

Напомним, изначально самый ожидаемый бой 2024 года планировался на 17 февраля, но Тайсон Фьюри получил травму в тренировочном лагере. Новая дата поединка – 18 мая 2024 года.

sport.ua