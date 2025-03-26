Дорнбос: Ферстаппен уже мысленно попрощался с Red Bull

Бывший гонщик Формулы 1 Роберт Дорнбос считает, что Макс Ферстаппен уже решил для себя завершить сотрудничество с Red Bull Racing в конце сезона.

«Думаю, Макс слишком расслаблен в этой ситуации, в которой оказалась его команда, – поделился мнением Дорнбос в эфире голландского телеканала Ziggo Sport. – В Red Bull считают, что у них слишком много проблем со вторым гонщиком, но в команде управленческий кризис. Вопрос в том, сможет ли Пьер Ваше со своими инженерами действительно настолько улучшить машину, чтобы догнать и атаковать McLaren?

Смогут ли в Red Bull предложить Максу такую машину, которую он хочет? Я думаю, что мысленно он уже попрощался с Red Bull. В прошедший уик-энд максимум, которого он добился – подиум в спринте и четвёртое место в главной гонке».

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