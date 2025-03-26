УСИК – о мечте, которая не сбудется: «Сейчас невозможно сделать этот бой»

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Объединенный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик рассказал о желании провести бой в Украине, однако по его мнению пока это невозможно из-за войны.

«Теперь я думаю, что это невозможно. Много ракет летят, россия воюет с Украиной… Говорил с дочерью, ей 14. Она говорит: «Папа, эта ночь была ужасной. Сегодня я иду в бомбоубежище, я боюсь». Я сказал: «Слушай, не волнуйся, завтра я приеду домой». Это очень большая проблема, сейчас невозможно это сделать в Украине», – сказал Усик.

Ранее жена Александра Усика Екатерина рассказала, насколько важно боксеру то, чтобы она присутствовала на каждом его бою.

sport.ua