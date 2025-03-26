Определилась первая сборная из Южной Америки, которая поедет на Мундиаль

Боливия на своем поле поделила очки с Уругваем (0:0). У "зеленых" 14 пунктов и они отстают от лидера квалификации – Аргентины – на 14 баллов за 4 тура до завершения отборочного цикла.

Таким образом, сборная Многонационального Государства даже теоретически не сможет догнать "альбиселесте". Это означает, что, несмотря на дальнейшие результаты, действующие чемпионы мира уже не потеряют путевку на Мундиаль. Сейчас Боливия занимает 7 место – эта позиция предусматривает участие в плей-офф за выход на ЧМ.

"Бело-голубые" становятся первой командой из Южной Америки, которая гарантировала место в финальной части мирового первенства.

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