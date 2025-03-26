Racing Bulls приглашает болельщиков в свой «Гараж»

Специалисты Red Bull Technology с помощью 3D художника и программы Blender создали виртуальные боксы команды Racing Bulls для проекта The Garage.

Размещенный на сайте команды, этот проект представляет собой динамичное интерактивное пространство, позволяющее исследовать боксы, пит-уолл и комнаты гонщиков. В «Гараже» будут доступны эксклюзивные возможности для болельщиков, конкурсы, VIP-поездки, атрибутика с автографами и другие предложения.

Питер Байер, руководитель Racing Bulls: «Попасть на гонку лично может быть непросто, но мы ищем новые способы наладить контакт с болельщиками, разрушить некоторые из разделяющих нас барьеров.

Этот передовой 3D-иммерсивный опыт позволит болельщикам вывести взаимодействие с командой на совершенно новый уровень. Получив беспрецедентный доступ к подготовке к гонкам, болельщики могут воочию убедиться в точности, командной работе и технологиях, которые обеспечивают наш успех. Речь идет не только о том, чтобы сделать болельщиков ближе, важно, чтобы они почувствовали себя частью команды, в какой бы точке мира не находились».

Болельщики смогут попасть в «Гараж» с 11 утра 25 марта 2025 года.

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