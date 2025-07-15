Ральф Шумахер: Лэнс, так нельзя!

По итогам Гран При Великобритании гонщик Aston Martin Лэнс Стролл занял 7-е место, заработав очки впервые с майского этапа в Майами. С одной стороны, результат неплохой, однако уже после финиша канадец в весьма резких и не вполне печатных выражениях отозвался о машине команды.

Ральф Шумахер, бывший гонщик Формулы 1, а ныне эксперт немецкого телеканала Sky Deutschland, принимая участие в подкасте Backstage Pit Lane, заявил, что такое поведение Лэнса переходит всякие границы.

«Нас часто критикуют, что мы слишком сурово к нему относимся, и, вероятно, порой так действительно бывает, – считает Ральф. – В Сильверстоуне мы видели, что гонщикам приходилось пилотировать машины в весьма сложных условиях, и Лэнс с этим справился.

Насколько он хорош или плох, сказать сложно, но его напарник, Фернандо Алонсо, хотя и достиг определённого возраста, пилотирует по-прежнему здорово. В этом плане вся их команда заслуживает большой похвалы, ведь в Сильверстоуне оба гонщика смогли заработать очки.

Но я должен отметить, что заявление, сделанное Лэнсом после финиша, очень расстраивает. Если честно, в этом уже проявляются недостатки воспитания. Можно представить, какой эффект подобные высказывания производят на команду.

Механики Aston Martin, не покладая рук, каждый день готовят две машины к гонкам, а потом приходит сын хозяина команды и говорит, что это всё здорово, однако AMR25 не машина, а полное барахло. Должен сказать, что так вообще нельзя поступать, это просто никуда не годится.

Подобное поведение не назовёшь проявлением хорошего воспитания. Не знаю, героем какого фильма он себя считает, но такими заявлениями он принижает собственный результат.

На базе Aston Martin в Сильверстоуне команда широко отмечала достигнутые результаты, перед зданием был установлен большой тент. Команда заработала важные очки, а это значит, что механикам и прочим сотрудникам полагаются финансовые бонусы. Но тот, кто очень неплохо провёл гонку, говорит совершенно ужасные вещи, поэтому Лэнса просто хочется одёрнуть и посоветовать ему извиниться перед командой».

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