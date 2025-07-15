Александр УСИК: «Она разрушила жизнь»

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Объединенный чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC и IBO украинец Александр Усик рассказал все, что думает о россии, которая пришла в Украину с войной.

«россия разрушает все в моем городе, в моей стране, она разрушила наши больницы, разрушила наши школы. Эта страна разрушила жизнь украинцев. Мы выживем и восстановим Украину, как мозаику, кусочек за кусочком», – сказал Усик.

Напомним, что реванш Дюбуа и Усика состоится 19 июля 2025 года на стадионе Уэмбли в Лондоне.

В 2023 году Дюбуа проиграл нокаутом Усику в 9 раунде. В 5-м раунде Дюбуа откровенно пробил ниже пояса, и Усик долго приходил в себя.

sport.ua