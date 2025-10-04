Леннокс ЛЬЮИС: «Усик должен это сделать. Я очень его прошу»

Getty Images/Global Images Ukraine. Леннокс Льюис

Легендарный британский супертяжеловес Леннокс Льюис дал совет абсолютному чемпиону мира Александру Усику.

«Только сам боксер решает, когда ему уходить на пенсию. Он должен почувствовать, что готов завершить карьеру. Усик может передать молодым многое – преданность делу, труд, жертвы, которые сам прошел. Что я ему посоветовал бы? Заверши карьеру, я тебя прошу, тебе лучше сделать это на вершине, как я это сделал когда-то», – сказал британец.

Ранее бывший абсолютный чемпион мира Леннокс Льюис назвал место Александра Усика в рейтинге лучших супертяжеловесов в истории.

sport.ua