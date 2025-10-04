Барселона навяжет борьбу Ливерпулю за французского центрбека. Следующим летом он станет свободным агентом

Каталонская "Барселона" готова создать конкуренцию английскому "Ливерпулю" за подписание центрбека чемпиона "Бундеслиги".

26-летний Дайот Упамекано следующим летом может стать свободным агентом, поскольку его контракт с мюнхенцами истекает 30 июня 2026 года.

Ранее появлялась информация, что "мерсисайдцы" хотят воспользоваться этой возможностью и подписать Дайота бесплатно, однако "Барселона" тоже добавила футболиста в свой "список желаний" и сделает предложение контракта для Упамекано.

Главной проблемой, по которой "Бавария" не может договориться с французом о продлении контракта, является финансовая составляющая, поскольку мюнхенцы не готовы увеличить заработную плату для игрока, что является одним из требований представителей защитника.

Его цена, по данным ресурса Transfermarkt, составляет 50 миллионов евро. В этой кампании он провёл 8 игр во всех турнирах, результативными действиями не отличался.

www.ua-football.com