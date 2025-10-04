Пекин. Носкова отыграла матчболы в противостоянии с Пегулой и вышла в финал

Линда Носкова будет бороться за титул на турнире WTA 1000 в Китае
Пекин, Китай • 24 сентября – 5 октября • хард • $8,963,700
Действующая чемпионка: Коко Гауфф (США)
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд
Полуфинал
Линда Носкова (Чехия, 26)- Джессика Пегула (США, 5) 6:3, 1:6, 7:6(6)
Чешская теннисистка одержала вторую победу в матчах против Пегулы в этом сезоне и взяла реванш за поражение в Бад-Гомбурге. В решающем сете перед тай-брейком Носкова отыграла три матчбола на подаче соперницы.
Для 20-летней Линды эта победа стала 11-й в матчах с представительницами топ-10 рейтинга, в том числе пятой в этом сезоне.
Носкова пятый раз в карьере вышла в финал на турнире WTA и впервые это произошло на соревнованиях серии 1000. Линда стала самой юной чешской теннисисткой с 1990 года, которая дошла до финала на турнире такого уровня.
В финале чешка встретится с Амандой Анисимовой: в 2023 году она обыграла американку в Индиан-Уэллс, а в этом сезоне уступила ей на Уимблдоне.
Фото: Getty Images.
