Дубай (ATP 500). Жеребьевка, призовые, очки и даты турнира

Результаты жеребьевки на турнире АТР 500 в Дубае



Дубай, ОАЭ • 24 февраля – 1 марта • хард • $3,415,700

Действующий чемпион: Уго Умбер (Франция)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

• Dubai Duty Free Tennis Championships – турнир категории АТР 500 (с 2001 года). Проводится с 1993 года. В этом сезоне состоится 33-й розыгрыш турнира.

• Матчи турнира проходят на открытых хардовых кортах Aviation Club Tennis Centre.

• Официальный мяч турнира – Dunlop ATP.

• Время турнира: разница с Киевом составляет +2 часа.

• Игры основной сетки стартуют в понедельник 24 февраля. Финальные матчи в одиночном и парном разрядах состоятся в субботу – 1 марта.

• Рекордсменом турнира по количеству титулов является швейцарец Роджер Федерер (8).

• Из чемпионов прошлых лет в этом сезоне в Дубае выступят: Уго Умбер (2024), Даниил Медведев (2023), Андрей Рублев (2022) и Роберто Баутиста-Агут (2018). Отметим, что после Роджера Федерера в 2014-2015 годах, ни одному теннисисту не удалось защитить свой титул на этом турнире.

Одиночный разряд

Wild card от организаторов получили:

Даниэл Эванс (Великобритания)

Азиз Дугас (Тунис)

Хади Хабиб (Ливан)

ТОП-8 сеяных и их соперники в первом круге

1. Даниил Медведев (-) – Ян-Леннард Штруфф (Германия)

2. Алекс де Минор (Австралия) – Марин Чилич (Хорватия)

3. Андрей Рублев (-) – Кентен Алис (Франция, Q)

4. Стефанос Циципас (Греция) – Лоренцо Сонего (Италия)

5. Уго Умбер (Франция) – Иржи Легечка (Чехия)

6. Григор Димитров (Болгария) – Кристофер О’Коннелл (Австралия, Q)

7. Джек Дрейпер (Великобритания) “лаки лузер” – Мартон Фучович (Венгрия, Q)

8. Артур Фис (Франция) – Нуну Боржеш (Португалия)

Очки и призовые:

R1: 0 очков / $25,250

R2: 50 очков / $47,350

QF: 100 очков / $88,700

SF: 200 очков / $173,620

FR: 330 очков / $325,780

W: 500 очков / $605,530



Парный разряд

Wild card от организаторов получили:

Дживан Недунчежиян/Виджай-Сундар Прашант (Индия)

Петрос Циципас/Павлос Циципас (Греция)

ТОП-4 сеяных и их соперники

1. Марсело Аревало/Мате Павич (Сальвадор/Хорватия) – Юки Бхамбри/Алексей Попырин (Индия/Австралия)

2. Харри Хелиоваара/Генри Паттен (Финляндия/Великобритания) – Никола Мектич/Майкл Винус (Хорватия/Новая Зеландия)

3. Кевин Кравиц/Тим Пюц (Германия) – Таллон Грикспур/Адам Павласек (Нидерланды/Чехия)

4. Симоне Болелли/Андреа Вавассори (Италия) – Карен Хачанов/Андрей Рублев (-)

Очки и призовые:

R1: 0 очков / $13,890

QF: 90 очков / $26,840

SF: 180 очков / $53,660

FR: 300 очков / $106,060

W: 500 очков / $198,880





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