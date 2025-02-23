Дубай (ATP 500). Жеребьевка, призовые, очки и даты турнира

Результаты жеребьевки на турнире АТР 500 в Дубае
Дубай, ОАЭ • 24 февраля – 1 марта • хард • $3,415,700
Действующий чемпион: Уго Умбер (Франция)
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд
• Dubai Duty Free Tennis Championships – турнир категории АТР 500 (с 2001 года). Проводится с 1993 года. В этом сезоне состоится 33-й розыгрыш турнира.
• Матчи турнира проходят на открытых хардовых кортах Aviation Club Tennis Centre.
• Официальный мяч турнира – Dunlop ATP.
• Время турнира: разница с Киевом составляет +2 часа.
• Игры основной сетки стартуют в понедельник 24 февраля. Финальные матчи в одиночном и парном разрядах состоятся в субботу – 1 марта.
• Рекордсменом турнира по количеству титулов является швейцарец Роджер Федерер (8).
• Из чемпионов прошлых лет в этом сезоне в Дубае выступят: Уго Умбер (2024), Даниил Медведев (2023), Андрей Рублев (2022) и Роберто Баутиста-Агут (2018). Отметим, что после Роджера Федерера в 2014-2015 годах, ни одному теннисисту не удалось защитить свой титул на этом турнире.
Одиночный разряд
Wild card от организаторов получили:
Даниэл Эванс (Великобритания)
Азиз Дугас (Тунис)
Хади Хабиб (Ливан)
ТОП-8 сеяных и их соперники в первом круге
1. Даниил Медведев (-) – Ян-Леннард Штруфф (Германия)
2. Алекс де Минор (Австралия) – Марин Чилич (Хорватия)
3. Андрей Рублев (-) – Кентен Алис (Франция, Q)
4. Стефанос Циципас (Греция) – Лоренцо Сонего (Италия)
5. Уго Умбер (Франция) – Иржи Легечка (Чехия)
6. Григор Димитров (Болгария) – Кристофер О’Коннелл (Австралия, Q)
7. Джек Дрейпер (Великобритания) “лаки лузер” – Мартон Фучович (Венгрия, Q)
8. Артур Фис (Франция) – Нуну Боржеш (Португалия)
Очки и призовые:
R1: 0 очков / $25,250
R2: 50 очков / $47,350
QF: 100 очков / $88,700
SF: 200 очков / $173,620
FR: 330 очков / $325,780
W: 500 очков / $605,530
Парный разряд
Wild card от организаторов получили:
Дживан Недунчежиян/Виджай-Сундар Прашант (Индия)
Петрос Циципас/Павлос Циципас (Греция)
ТОП-4 сеяных и их соперники
1. Марсело Аревало/Мате Павич (Сальвадор/Хорватия) – Юки Бхамбри/Алексей Попырин (Индия/Австралия)
2. Харри Хелиоваара/Генри Паттен (Финляндия/Великобритания) – Никола Мектич/Майкл Винус (Хорватия/Новая Зеландия)
3. Кевин Кравиц/Тим Пюц (Германия) – Таллон Грикспур/Адам Павласек (Нидерланды/Чехия)
4. Симоне Болелли/Андреа Вавассори (Италия) – Карен Хачанов/Андрей Рублев (-)
Очки и призовые:
R1: 0 очков / $13,890
QF: 90 очков / $26,840
SF: 180 очков / $53,660
FR: 300 очков / $106,060
W: 500 очков / $198,880