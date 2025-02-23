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Футбол

Инсайды подтвердились. Поедет ли Довбик с Ромой на матч чемпионата?

Инсайды подтвердились. Поедет ли Довбик с Ромой на матч чемпионата?

    • "Рома" показала заявку на матч против "Монцы" в Серии А.

    Столичный клуб возьмёт на матч 24 футболиста. Украинского нападающего Артёма Довбика среди них нет.

    При этом вернулся в заявку защитник Матс Хуммельс после почти месячного перерыва. Футболист последний раз появлялся на поле 17 января в матче против "Дженоа".

    Украинский футболист из-за повреждения пропускал ответный матч Лиги Европы против "Порту" (3:2). Нападающий восстанавливается и не сыграет в матче чемпионата.

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    • Артём Довбик сыграл 22 матча Серии А, в которых отметился 8-ю голами и тремя голевыми передачами.

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