Инсайды подтвердились. Поедет ли Довбик с Ромой на матч чемпионата?

"Рома" показала заявку на матч против "Монцы" в Серии А.

Столичный клуб возьмёт на матч 24 футболиста. Украинского нападающего Артёма Довбика среди них нет.

При этом вернулся в заявку защитник Матс Хуммельс после почти месячного перерыва. Футболист последний раз появлялся на поле 17 января в матче против "Дженоа".

Украинский футболист из-за повреждения пропускал ответный матч Лиги Европы против "Порту" (3:2). Нападающий восстанавливается и не сыграет в матче чемпионата.

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Артём Довбик сыграл 22 матча Серии А, в которых отметился 8-ю голами и тремя голевыми передачами.

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