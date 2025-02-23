Трудности Alpine F1 могут продолжиться и в 2025 году

Команда Alpine во время недавнего лондонского шоу F1 75 Live представила свою машину 2025 года, и выглядела она в новой версии раскраски вполне привлекательно. Однако итальянский журнал Autosprint пишет, что на самом деле в основе машины – всё то же прошлогоднее шасси A524, которое, как мы помним, эффективностью не отличалось.

И дело не только в том, что заводская команда концерна Renault не спешит показать новую машину – просто в Alpine приняли решение не тратиться на какие-то радикальные переделки в преддверии перехода Формулы 1 на технику нового поколения.

Официальных подтверждений этой версии пока нет, но вполне вероятно, что в команде действительно решили бросить все ресурсы на подготовку к 2026 году, когда Alpine, отказавшись от двигателей Renault, перейдёт на силовые установки Mercedes. Если информация Autosprint соответствует действительности, то трудности у команды из Энстоуна продолжатся и в этом сезоне.

Какие-то изменения в конструкцию шасси в любом случае внесены, но, вероятно, усовершенствования носят не особо существенный характер. Те, кто внимательно разглядывал машину Alpine по время общей презентации в Лондоне, заметили, что на ней был стикер A525-05, который наводит на мысль о том, что ранее команда уже имела дело с первыми четырьмя версиями этого шасси.

Можно предположить, что более подробной информацией руководство команды поделится на предсезонных тестах, которые стартуют на следующей неделе. По планам Alpine, машина 2025 года будет представлена 24 февраля в Бахрейне в ходе первичной обкатки: завтра у Пьера Гасли и Джека Дуэна, гонщиков команды, будет возможность проехать на двоих 200 км.

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