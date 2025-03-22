Хюлкенберг: Во второй попытке нам не удалось прибавить

Лучшим результатом Sauber в квалификации к спринту Гран При Китая стало четырнадцатое время Габриэля Бортолето. Его напарник Нико Хюлкенберг квалифицировался девятнадцатым и завершил борьбу в первой сессии.

Габриэль Бортолето (14-й): «Обнадёживающее начало уик-энда и, в целом, солидная квалификация к спринту. Первая сессия прошла хорошо, во второй я полностью выложился, но сократить отставание в шесть десятых для выхода в финал было сложно. Тем не менее, я доволен результатом.

Порывистый ветер временами усложнял задачу, но я доволен прогрессом, достигнутым за день. Сейчас надо сосредоточиться на завтрашнем дне – сначала на спринте, а затем на главной квалификации. Мы продолжим атаковать, чтобы выжимать максимум из каждой возможности».

Нико Хюлкенберг (19-й): «К сожалению, для меня квалификация получилась короткой. Первый быстрый круг выглядел многообещающим, но во второй попытке многие гонщики смогли прибавить, а мы – нет. Предстоит изучить телеметрию, чтобы понять, что пошло не так, и за счёт чего можно добиться большего.

Утром в тренировке мой круг выглядел вполне конкурентоспособным, но по каким-то причинам не удалось повторить эту скорость в квалификации».

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