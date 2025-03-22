Форвард Новой Зеландии получил желтую карточку из-за раздачи автографов

Нападающий сборной Новой Зеландии Крис Вуд оформил хет-трик в матче отбора на ЧМ-2026 против Фиджи (7:0).

Форварда "Ноттингема" заменили после часа игрового времени. Через 14 минут бомбардир АПЛ получил желтую карточку. Крис покинул техническую зону и пошел на трибуны раздавать автографы болельщикам.

Вуд спокойно отреагировал на предупреждение. В своем комментарии France 24 он сказал: "Если такие правила, то такие правила. Я просто сделал что-то хорошее". В квалификации Мундиаля 2026 нападающий забил 9 голов в 4 встречах.

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