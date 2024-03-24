Тренер Исландии: Моя дочь принимала беженцев из Украины

Главный тренер сборной Исландии Оге Гарейде с соболезнованием относится к жертвам российско-украинской войны.
Норвежского специалиста цитирует сайт mbl.is. </
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«Я сочувствую украинцам, которые очень страдают. Моя дочь принимала беженцев из Украины в своем доме. Обидно, что им пришлось бежать из своей страны из-за нападения другого государства. Это ужасно, что такое происходит в современном мире «, — сказал Гарейде.
Отметим, что перед матчем против Израиля наставник исландцев отметился неоднозначным высказыванием о войне на Ближнем Востоке. Гарейде заявил, что «хотел бы избежать матча с израильтянами, учитывая, что они делают с женщинами, детьми и тысячами невинных мирных жителей в Газе».
26 марта в 21:45 сборная Украины проведет решающий матч за выход на Евро-2024 против Исландии.