Хамрун – Динамо: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификации Лиги чемпионов

"Динамо" начинает свой путь в еврокубках сезона 2025/26. Команда Александра Шовковского стартует со второго квалификационного раунда Лиги чемпионов, где встретится с мальтийским клубом "Хамрун Спартанс".
Матч пройдет в городе Паола на стадионе имени Тони Беззины и начнется в 20:00 по киевскому времени.
6.00 4.50 1.50 Узнать больше
Смотреть футбол можно будет на канале 2+2, который, в частности, доступен на OTT-платформе MEGOGO и Киевстар ТВ.
Также состоится текстовая онлайн трансляция – описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>
Лига чемпионов-2025/26. Второй квалификационный раунд, первый матч
22.07.2025
Паола, стадион имени "Тони Беззины"
"Хамрун Спартанс" 20:00 "Динамо"
Видеотрансляция – 2+2, Киевстар ТВ
Трансляция матча
В эфире
Трансляция матча Хамрун – Динамо Смотреть трансляцию
Видеотрансляция доступна по ссылке >>>