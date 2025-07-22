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Футбол

Хамрун – Динамо: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификации Лиги чемпионов

Хамрун - Динамо: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификации Лиги чемпионов

    • "Динамо" начинает свой путь в еврокубках сезона 2025/26. Команда Александра Шовковского стартует со второго квалификационного раунда Лиги чемпионов, где встретится с мальтийским клубом "Хамрун Спартанс".

    Матч пройдет в городе Паола на стадионе имени Тони Беззины и начнется в 20:00 по киевскому времени.

    Хамрун - Динамо: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификации Лиги чемпионов

    6.00 4.50 1.50 Узнать больше

  • Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

    • Смотреть футбол можно будет на канале 2+2, который, в частности, доступен на OTT-платформе MEGOGO и Киевстар ТВ.

    Также состоится текстовая онлайн трансляция – описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

    Лига чемпионов-2025/26. Второй квалификационный раунд, первый матч
    22.07.2025
    Паола, стадион имени "Тони Беззины"
    "Хамрун Спартанс" 20:00 "Динамо"
    Видеотрансляция – 2+2, Киевстар ТВ

    Трансляция матча

    Хамрун - Динамо: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификации Лиги чемпионов

    Хамрун - Динамо: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификации Лиги чемпионов

    Хамрун - Динамо: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификации Лиги чемпионов

    В эфире

    Хамрун - Динамо: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификации Лиги чемпионов

    Трансляция матча Хамрун – Динамо Смотреть трансляцию

    Видеотрансляция доступна по ссылке >>>

    www.ua-football.com

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