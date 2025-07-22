Хамрун – Динамо: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификации Лиги чемпионов

"Динамо" начинает свой путь в еврокубках сезона 2025/26. Команда Александра Шовковского стартует со второго квалификационного раунда Лиги чемпионов, где встретится с мальтийским клубом "Хамрун Спартанс".

Матч пройдет в городе Паола на стадионе имени Тони Беззины и начнется в 20:00 по киевскому времени.

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Смотреть футбол можно будет на канале 2+2, который, в частности, доступен на OTT-платформе MEGOGO и Киевстар ТВ.

Также состоится текстовая онлайн трансляция – описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

Лига чемпионов-2025/26. Второй квалификационный раунд, первый матч

22.07.2025

Паола, стадион имени "Тони Беззины"

"Хамрун Спартанс" 20:00 "Динамо"

Видеотрансляция – 2+2, Киевстар ТВ

Трансляция матча

В эфире

Трансляция матча Хамрун – Динамо Смотреть трансляцию

Видеотрансляция доступна по ссылке >>>

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