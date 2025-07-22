«Дюбуа был обречен». Экс-тренер сборной Украины – о победе Усика

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Заслуженный тренер Украины Дмитрий Сосновский в беседе с корреспондентом Sport.ua поделился впечатлениями от эффектной победы Александра Усика в пятом раунде над британцем Даниэлем Дюбуа в Лондоне, которая позволила ему стать абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

– С очередным вызовом Усик справился на славу. Наблюдая за ходом событий в ринге, было непонятно: кому же около сорока лет – украинцу или британцу. Настолько поразительным было преимущество Александра в скорости, что позволяло ему опережать визави в каждой фазе боя.

– Повлияла ли на характер боя предыдущая победа Усика нокаутом над Дюбуа в 2023 году во Вроцлаве?

– Убежден, что та неудача запечатлелась в памяти британца, и психологически Усик явно превосходил соперника. Но главное, что он в очередной раз доказал свое превосходство в подготовке к бою, изучении сильных и слабых сторон соперника. Общая победа украинца в своем классе была очевидна, и Дюбуа был обречен, несмотря на свой нокаутирующий удар. Потому что Усик банально не позволил сопернику воспользоваться своим «козырем».

– В стилистике боя Вы заметили в исполнении Усика какие-то заготовки?

– Александр очень качественно отработал на средней дистанции. Одной из его достоинств является чувство ринга, так вот он благодаря умелым перемещениям всегда находил возможность прицельно пробить. И хотя многие эксперты считают, что Усик в отличие от Дюбуа не панчер, но скорость и вес стали той составляющей, что каждый его «выстрел» был угрожающим для соперника.

Перед началом противостояния я думал, что Усик склонит чашу весов на свою сторону в одном из последних раундов, когда заставит капитулировать измотанного Дюбуа. Но Александр четко контролировал ход событий в ринге и уже в пятом раунде активизировался и деклассировал британца.

Но главное, что Усик доказал: именно значительно более молодой Дюбуа не умеет держать удар, терпеть в трудную минуту, находить весомые контраргументы. Украинец был хозяином в ринге, одержав одну из самых ярких побед в своей карьере, вновь став абсолютным чемпионом мира.

– Усик неоднократно заявлял, что собирается провести еще два поединка. Один из них – позади.

– Конечно, всем нам хочется, чтобы Александр еще долго радовал нас победами, которые так нужны Украине в этот сложный период российской агрессии.

Усик демонстрирует, что является настоящим патриотом, такое не забывается. Сколько Александр еще будет выходить на ринг – решать, прежде всего, ему. Ведь кто, как не он лучше знает, готов ли он к новому вызову? На данный момент украинец значительно опережает всех в самой престижной весовой категории. Респект Александру и его команде.

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sport.ua