Во вторник, 22 июля, перед стартом 16-го этапа престижной веломногодневки Tour de France 2025, стало известно, что нидерландский велогонщик Матьє ван дер Пул не выйдет на трассу. Причиной его снятия с гонки стала острая проблема со здоровьем — спортсмену диагностировали пневмонию. Материал подготовила редакция euro.com.ua.

Как сообщает команда Alpecin-Deceuninck, еще накануне, в день отдыха 21 июля, самочувствие 30-летнего ван дер Пула резко ухудшилось. Несмотря на то, что в предыдущие дни гонщик уже испытывал симптомы простуды, именно в понедельник его состояние начало стремительно ухудшаться.

«В последние несколько дней у Матьє наблюдались признаки простуды. Вчера его состояние резко ухудшилось. В течение всего дня за ним наблюдал врач команды. Ближе к вечеру поднялась температура, и было принято решение доставить его в больницу Нарбонны для более тщательного обследования», — говорится в официальном заявлении команды.

Медики провели необходимые анализы, по результатам которых подтвердили диагноз: пневмония. С учетом состояния здоровья было принято решение снять ван дер Пула с гонки. По словам представителей Alpecin-Deceuninck, «здоровье гонщика — безусловный приоритет».

«После консультации с медицинским штабом было решено, что Матьє не может продолжать участие в Tour de France. Сейчас для него важнее всего — полноценный отдых и восстановление. Он должен полностью отдохнуть как минимум в течение одной недели. После этого будет проведено повторное обследование, чтобы оценить динамику выздоровления и определить дальнейший путь реабилитации», — подчеркнули в команде.

Таким образом, один из самых ярких гонщиков тура вынужден временно приостановить участие в соревнованиях. Это удар не только для команды, но и для зрителей, ведь ван дер Пул считается одним из фаворитов сезона. Впереди у него – путь к выздоровлению и, надеемся, возвращение в гонку в будущем.

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