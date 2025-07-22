Карлос Сайнс: Гонка в Спа – это всегда вызов

Вторая четверть сезона получилась неудачной для Williams – ближайшие соперники прибавили, а команда под руководство Джеймса Ваулза откатилась назад, но надеется отыграться…

Карлос Сайнс: «Небольшая пауза после Сильверстоуна всем помогла, я чувствую себя отдохнувшим и готовым к этапу на одной из лучших трасс в мире!

Гонка в Спа – это всегда вызов и всегда шанс добиться большего из-за особенностей трассы или непредсказуемой погоды, а в этом году этап пройдёт в формате с субботним спринтом, что ещё больше добавит интереса.

Мы привезём на этап несколько новинок – интересно посмотреть, как они покажут себя на сложной трассе. Я надеюсь на успешный уик-энд!»

Алекс Элбон: «Этап в Спа – одно из самых ярких событий в календаре, я с нетерпением жду возвращения на трассу. Эта гонка всегда получается интересной и непредсказуемой, наша команда обычно добивается в Спа неплохих результатов, так что я настроен оптимистично.

Небольшой перерыв между Сильверстоуном и Спа позволил перезагрузиться и лучше понять машину, обобщив опыт последних гонок. Приятно видеть, что в машина прогрессирует. Надеюсь, эти новинки помогут нам завершить первую часть сезона хорошими результатами».

Источник