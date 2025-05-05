Шарль Леклер: Не знаю, есть ли у нас решение проблем

Шарль Леклер финишировал седьмым в Майами и после гонки признал, что результат более-менее соответствует скорости машины. Пилот Ferrari надеется, что команда сможет в скором времени переломить ситуацию, но при этом не знает, есть ли у инженеров решение возникших проблем.

Шарль Леклер: «Думаю, мы с Льюисом и дальше продолжим работать сообща. Но факт состоит в том, что воскресная гонка получилась не такой, как мы хотели. У нас не было темпа, а удача не сыграла нам на руку. Если бы удалось всё сделать идеально, возможно, я бы финишировал впереди Кими Антонелли, но на этом всё.

Не думаю, что можно было добиться большего от машины, но нужно разделять две проблемы. Да, нам нужно решить проблемы, которые возникли в гонке, и которые стоили нам одной позиции, но проигрыш остальных шести или семи позиций связан с машиной.

В данный момент команда находится в сложной ситуации, и я просто надеюсь, что мы сможем её переломить как можно скорее. Очевидно, что у нас проблемы, но я не знаю, есть ли у нас в данный момент их решение».

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