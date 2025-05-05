Буренко, Бублик, Конев, Тимофеенко и Агафонов — в первой символической сборной Суперлиги FAVBET-2024/25

Аналогичная топ-5 была определена и по итогам регулярного чемпионата в конце марта

Определена первая символическая сборная сезона Суперлиги FAVBET-2024/25.

В нее вошли два игрока Днепра, команды-чемпиона — Владимир Конев и Станислав Тимофеенко, вице-чемпион страны Павел Буренко из Киев-Баскета, Андрей Агафонов из Черкасских Мавп, а также представитель Кривбасса Михаил Бублик.

Состав символической пятерки полностью повторил топ-5 игроков по итогам регулярного чемпионата, составленную в конце марта.

Первая символическая сборная сезона Суперлиги-2024/25

Павел Буренко (Киев-Баскет) — 30 матчей, 17.3 очка, 4.2 передачи, 3.3 подбора (рейтинг эффективности — 12.0) Михаил Бублик (Кривбасс) — 30 матчей, 19.8 очка, 4.3 подбора, 2.9 передачи (РЭ 15.0) Владимир Конев (Днепр) — 33 матча, 11.6 очка, 5.8 подбора, 4.2 передачи (РЭ 16.0) Станислав Тимофеенко (Днепр) — 35 матчей, 16.1 очка, 6.4 подбора, 2.9 передачи (РЭ 19.0) Андрей Агафонов (Черкасские Мавпы) — 34 матча, 14.2 очка, 7.7 подбора, 3.1 передачи (РЭ 19.0)

Напомним, ранее были определены лауреаты сезона Суперлиги FAVBET в индивидуальных номинациях. Самым ценным игроком был признан Тимофеенко, лучшим форвардом — Конев, лучшим центровым — Агафонов, лучшим легионером — Си Джей Уильямсон из БК Ровно.

Кроме того, Буренко стал лучшим защитником, его одноклубник Егор Сушкин признан лучшим молодым игроком. Разыгрывающий Черкасских Мавп Лев Кошеватский получил награду лучшему игроку защитного плана. Бублик был удостоен звания самого прогрессирующего игрока, а также награды имени Александра Сальникова (самому результативному игроку). Лучшим тренером стал наставник команды-чемпиона Владимир Коваль.

Чемпионом Суперлиги FAVBET-2024/25 стал Днепр, который в напряженной финальной серии из трех поединков обыграл Киев-Баскет. Бронзовые медали нынешнего сезона в активе Черкасских Мавп, которые в серии из трех матчей обыграли БК Ровно.

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