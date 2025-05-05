Промоутер Дюбуа обратился к Зеленскому и вспомнил костюм

Getty Images/Global Images Ukraine. Фрэнк Уоррен

Украинский боксер Александр Усик (23-0, 14 КО) и британец Даниэль Дюбуа (22-2, 21 KO) договорились о проведении очного поединка.

Промоутерская компания британца Фрэнка Уоррена Queensberry Promotions сообщила, что поединок пройдет 19 июля на легендарном стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Промоутер Даниэля Дюбуа Фрэнк Уоррен рассказал, что желает на этом поединке увидеть президента Украины Владимира Зеленского.

«Был бы рад увидеть президента Украины на этом бою. И принца Уильяма я бы тоже пригласил, ведь он фанат бокса, я бы также хотел, чтобы и он пришел. А насчет президента Зеленского – он настоящий мужчина и может носить то, что захочет», – сказал Уоррен.

Отметим, что в 2023 году Усик нокаутировал Дюбуа в девятом раунде.

sport.ua