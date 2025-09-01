Майк ТАЙСОН: «Этот боксер – ночной ужас. Он сломал челюсти полицейским»

Getty Images/Global Images Ukraine. Майк Тайсон

Легендарный супертяжеловес Майк Тайсон поделился мыслями о культовом американском боксере Сонни Листоне.

«Сонни Листон – это ночной кошмар. Он когда-то приезжал в город, скажем, в Сент-Луис, а потом в Чикаго, и полицейские говорили ему: «Слушай, ты не можешь сюда приезжать». Он нокаутировал четырех полицейских, сломал им челюсти, отобрал оружие, а они били его по голове», – сказал Тайсон.

Ранее легендарный супертяжеловес Майк Тайсон вспомнил противостояние против Пинклона Томаса. В 1987 Тайсон нокаутировал Томаса в шестом раунде и защитил титулы WBA и WBC.

sport.ua