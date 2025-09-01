Серия А. Через неделю после 5:0 Интер проигрывает дома середняку, 4:0 Лацио

1

Серия А. Второй тур

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Интер" – "Удинезе" 1:2

Голы: Думфриз 17 – Дэвис 29 (пен.), Атта 40

"Интер": Зоммер, Биссек, Ачерби (Бонни 83), А. Бастони, Думфриз, Чалханоглу (Ф. Эспозито 68), Барелла (Зелински 83), Сучич (Мхитарян 62), Димарко (Аугусто 83), М. Тюрам, Лаутаро Мартинес

"Удинезе": Сава, Бертола (Гогличидзе 46), Т. Кристенсен, Соле, Эхизибе (Модешту 80), Пьотровски (Саррага 70), Карлстрем, Атта, Земура, Дэвис (Эккеленкамп 70), Байо (Букса 63)

Предупреждения: Лаутаро Мартинес 88 – Бертола 38, Сава 77, Саррага 90+3

"Торино" и "Удинезе" – команды одного калибра, одного уровня. Среднего уровня. О них всегда упоминают в одном предложении, когда оценивают расклад сил в Серии А. Неделю тому "Интер" разгромил первую дома со счетом 5:0. И, возможно, поверил, что легко разберется и со второй на том же стадионе. Но получилось совсем иначе. Получилось сенсационное поражение.

Некоторые предпосылки к нему были. "Удинезе" – команда крепкая, против грандов играет неплохо. В предыдущем сезоне этому же "Интеру" оба матча проиграла, но с разницей в один мяч. Сами же "нерадзурри" все еще зализывают раны от катастрофической концовки предыдущего сезона. А их новый крайне неопытный главный тренер Кристиан Киву все еще учится.

Забила команда Киву практически с первого по-настоящему опасного момента в матче. Лаутаро Мартинес сыграл пяткой, Димарко нашел Тюрама, тот развернулся и пробил, а рикошет отправил мяч к Думфризу. Однако развить этот успех не удалось. Атта вскоре пробивал – Зоммер отбил. Бертола бил головой – попало Думфризу в руку, и после просмотра видео состоялся пенальти.

"Удинезе" и далее не уступал. Хотя большей частью оборонялся и время от времени было тяжело, защитники бросались под удары, летело близко к воротам, но и гости нередко держали игру в центре поля, быстро контратаковали, зарабатывали "стандарты". В одной из контратак Атта пробежал до линии штрафной и оттуда закрутил в угол.

На 80-ой минуте, несмотря на 64:36 по владению мячом в пользу "Интера", по ударам по воротам в матче все еще вел "Удинезе". Вел и в счете, в том числе отбившись от трех ударов подряд (сейвы защитника, вратаря и чуть неточно) и таща удар Аугусто с линии. Пропустил на 56-ой минуте от Димарко, но там автор ассиста Тюрам пребывал в совсем небольшом офсайде.

Получается, что победа со счетом 5:0 – худшее, что могло случиться с "Интером". Он впал в эйфорию, следующего соперника недооценил. Хотя дело не только в этом. А и в недостатке качества. Ведь даже во втором тайме, когда играл с желанием, создавал крайне мало и пропускал контратаки. Победить сегодня он и не заслужил, в лучшем случае – ничью. Так что у Киву еще много работы.

===========

Рим. "Стадио Олимпико"

"Лацио" – "Эллас Верона" 4:0

Голы: Гендузи 3, Дзакканьи 10, Кастельянос 41, Диа 82

"Лацио": Проведель, Марушич (Хюсай 86), Хила, Провстгор, Тавареш (Лука Пеллегрини 66), Гендузи, Ровелла, Деле-Баширу (Белахьян 78), Канчелльери, Кастельянос (Диа 78), Дзакканьи (Педро 66)

"Эллас Верона": Монтипо, Нуньес, Нельссон, Эбосс (Фрезе 46), Чам (Белла-Котчап 46), Харруи (Аль-Мусрати 46), Бернед (Белгали 70), Сердар, Брадарич, Сарр (Москера 78), Джоване

У "Лацио" также вышел контраст между турами. В противоположном направлении. В первом туре со счетом 0:5 проиграл "Торино", но можно с уверенностью сказать, что хуже всех отыграли римские "орлы". Просто развалившись в Комо. Маурицио Сарри и не спорил с этим, говоря о выступлении "на уровне Серии С". Чем, похоже, сумел разбудить своих игроков.

В предыдущем очном матче в Риме "Лацио" также забил очень ранний гол "Вероне", но сразу же пропустил, и потому получился нервный матч. С победой лишь со счетом 2:1. На этот раз к первому голу удалось сразу же добавить второй. Кастельянос принял длинный мяч и выложил Гендузи. Также Тати разыграл "стенку" с Дзакканьи, причем пасуя задней ногой, рабоной.

Автор двух ассистов затем забил. Забил и другой форвард Диа. Чем удалось стереть первый тур.

