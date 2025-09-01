Украинцы на турнирах ITF 31 августа. Результаты дня

Портал BTU предлагает вашему вниманию расписание матчей с участием украинских теннисистов
($40,000; Hard – Outdoor)
Квалификация. 1/2 финала
Мария Ноздрачева (Украина) – Тереза Франко Диаш (Португалия, 15) 6:2, 6:3
Полина Исакова (Украина) – Мари Льюис (США, 6) 4:6, 5:7
($40,000; Clay – Outdoor)
Квалификация. 1/2 финала
Елизавета Котляр (Украина, 3) – Йоана Монева (Болгария) 6:1, 6:3
($30,000; Clay – Outdoor)
Квалификация. 1/2 финала
Тимур Тарчанин (Украина) – Тим Лоосен (Германия) 0:6, 0:6
Тимофей Милованов (Украина, 11) – Юлиус Максимилиан Хаус (Германия, WC) 6:2, 5:7, 10-8
($30,000; Clay – Outdoor)
Квалификация. 1/4 финала
Максим Хливнюк (Украина) – Ян Яуш (Швейцария) 6:4, 3:6, 10-7
($30,000; Hard – Outdoor)
Квалификация. 1/2 финала
Михаил Решетняк (Украина) – Бикрамжит Сингх Чавла (США) 0:6, 1:6
($15,000; Clay – Outdoor)
Основная сетка. Финал
Полина Скляр (Украина, JR) – Тесса Йоханна Брокман (Германия, 1) 3:6, 5:7
($15,000; Hard – Outdoor)
Квалификация. 1/4 финала
Максим Корчак (Украина) – Адриан Фикса (Польша) отказ
Дмитрий Усатый (Украина) – Олег Тягунов (-) 0:6, 0:6
($15,000; Clay – Outdoor)
Квалификация. 1/4 финала
Мария Емшанова (Украина, 14) – Сашка Савич (Сербия, WC) 6:0, 6:1
($15,000; Clay – Outdoor)
Квалификация. 1/4 финала
Анна Каширина (Украина) – Дуня Харалампопулос (Нидерланды) 2:6, 2:6
Анна Бурчак (Украина) – Мартина Ло Пумо (Италия, 14) 4:6, 6:2, 10-4
($15,000; Clay – Outdoor)
Квалификация. 1/2 финала
Антон Марченко (Украина) – Джордж Клаудиу Шинтейе (Румыния, 4) 3:6, 3:6
($15,000; Clay – Outdoor)
Квалификация. 1/4 финала
Александр Токар (Украина) – Николас Рафаэль Голдберг Альвиани (Испания, 6) 6:7(4), 4:6
($15,000; Clay – Outdoor)
Квалификация. 1/2 финала
София Криворучко (Украина, 12) – Флоранс Фидели (Бельгия) 6:1, 6:1
($15,000; Clay – Outdoor)
Квалификация. 1/4 финала
Александра Киселева (Украина) – Марта Гайосо де лос Риос (Испания) 3:6, 4:6
Алина Петренко (Украина) – Кандела Симарра Муньос (Испания) 4:6, 6:1, 7-10
Серафима Васильева (Украина) – Миле Цибульските (Литва) 0:6, 0:2 отказ
Арина Якушева (Украина) – Ярослава Святецкая (-) 1:6, 1:6
София Васильева (Украина) – Вега Агилар Фернандес (Испания, WC) 1:6, 1:6
($15,000; Hard – Outdoor)
Квалификация. 1/2 финала
Катерина Дятлова (Украина, 3) – Ранд Наяр (Израиль) 6:2, 6:0
Дарья Дятлова (Украина) – Яника Куси Алзугарай (Аргентина, 13) 1:6, 1:6