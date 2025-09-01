Алонсо: 8-е место – это здорово, хотя всё было не так просто

В Зандфорте обе машины Aston Martin финишировали в первой десятке, хотя Лэнс Стролл стартовал с далёкой 19-й позиции. Но команда правильно действовала, выбирая тактику, а гонщикам удавалось опережать соперников, при том что на голландской трассе крайне сложно обгонять. И всё-таки Фернандо Алонсо считает, что при более удачном развитии событий можно было добиться большего.

Фернандо Алонсо (8-й): «В сегодняшней гонке наша машина была способна на неплохой темп, и мы финишировали в призовой десятке. 8-е место – отличный результат, хотя всё было не так просто.

Автомобиль безопасности появился на трассе в неудачный для нас момент, и той ситуацией нам воспользоваться не удалось. Мне казалось, что я могу ехать намного быстрее, чем некоторые из машин, финишировавших впереди нас, например, быстрее Haas. Хотя после второго пит-стопа под конец дистанции у нас было несколько хороших дуэлей.

Но болельщики наверняка получили удовольствие от этой весёлой гонки, и теперь посмотрим, будет ли через неделю борьба на трассе в Монце столь же интересной».

Лэнс Стролл (7-й): «Гонка была богатой на события, возможностей пробиваться вперёд открывалось много, и мы рады, что обе машины финишировали в первой десятке.

На ранней стадии гонки нам удалось отыграть немало позиций, поскольку мы выбирали правильную тактику и после первого отрезка дистанции провели ранний пит-стоп.

Приятно отыграться по ходу Гран При, ведь до этого уик-энд складывался неважно, и стартовали мы с 19-й позиции, к тому же в пятницу и субботу команде пришлось потрудиться, восстанавливая мою машину.

На следующей неделе в Монце мы вернёмся на трассу, и я уже в предвкушении этой гонки».

Майк Крак, гоночный директор: «Разного рода событий в этот уик-энд было много, в том числе и в сегодняшней гонке, но здорово, что мы покидаем Зандфорт, заработав очки обеими машинами.

Лэнс и Фернандо сегодня выложились по максимуму, кроме того, мы правильно сделали, что сохранили для гонки лишний комплект резины. Машина была способна на хороший темп, а оба гонщика действовали решительно и проводили важные обгоны.

Мы заработали 10 очков, и это помогло команде удержаться на 6-м месте Кубка конструкторов. На этой неделе нам приходилось подолгу трудиться в гараже, поэтому хочу поблагодарить всех инженеров и механиков гоночной бригады за их усилия».

Источник