Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Мы с таким боксером прощаемся, он просто не нужен»

Глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль-Шейх анонсировал введение бонуса за зрелищные выступления боксеров.

«Вы увидите изменения уже начиная с боя Кроуфорд – Альварес. Будут бонусы, но не за нокаут, а за выступление конкретного боксера. Мы должны выбирать правильные бои. Если речь идет о тактике – это другое дело, но когда боксер просто бегает по рингу…

Бонус будет тому, кто показывает классный бокс. А тот боксер, который убегает по рингу, я с таким прощаюсь, нам такое не нужно», – сказал Турки.

Ранее Турки Аль-Шейх продал футбольный клуб «Альмерия» – представителя второго по силе испанского дивизиона.

