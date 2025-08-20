Екатерина УСИК: Этот человек заставил его нервничать и притворяться глухим

Instagram. Екатерина и Александр Усик

15 августа на военной базе Анкоридж на Аляске состоялись переговоры президента США Дональда Трампа и глава страны-агрессора рф владимира путина о полномасштабной российско-украинской войне.

Жена украинского боксера Александра Усика Екатерина вспомнила, как во время встречи с Трампом американская журналистка задала российскому диктатору путину неудобный вопрос.

«Рэйчел Скотт — старший политический корреспондент ABC News. Именно она была единственной, кто задал х*йлу вопрос об убийствах украинцев, и именно она заставила его нервничать и притворяться глухим», — отметила Екатерина.

sport.ua