Инсайдер: В бою Хргович – Дюбуа на кону может стоять титул чемпиона IBF

Getty Images/Global Images Ukraine. Филип Хргович

В бою между обязательным претендентом по линии Международной боксерской федерации в супертяжелом весе Филипом Хрговичем (17-0, 14 KO) в британцем Даниелем Дюбуа (20-2, 19 KO) может может быть определен новый обладатель титула IBF.

Об этом сообщил известный инсайдер Дэн Рафаэль, который также рассказал, какие поединки могут состоятся в рамках промоутерского противостояния Queensberry – Matchroom 1 июня.

«Если о поединках вечера бокса 5 на 5, над которыми работают, договорятся (договоренности еще нет), так будет выглядеть андеркард Бетербиев – Бивол на 1 июня: Деонтей Вайлдер – Чжан Чжилей, Филипп Хргович – Даниэль Дюбуа (за вакантный титул IBF), Рэймонд Форд – Ник Болл (за титул WBA в полулегком весе), Остин Уильямс – Хамза Шираз (средний вес), Крейг Ричардс – Вилли Гатчинсон (полутяженый вес)», – написал Рафаэль.

Ранее сообщалось, что победитель боя Дюбуа – Хргович может встретиться с Энтони Джошуа в поединке за титул IBF.

Отметим, что сейчас титул IBF принадлежит украинцу Александру Усику, который 18 мая сразится в поединке за абсолютное чемпионство с Тайсоном Фьюри. После этого запланирован реванш, который не будет санкционирован IBF, из-за чего титул станет вакантным.

sport.ua