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Футбол

НХЛ: «Вашингтон» — «Детройт», «Питтсбург» — «Каролина». Расписание матчей 27 марта

Александр Овечкин. Фото USA Today Sports Регулярный чемпионат НХЛ.

27 марта, среда

02.00 мск. «Вашингтон» — «Детройт»

02.00. «Питтсбург» — «Каролина»

02.00. «Рейнджерс» — «Филадельфия»

02.00. «Флорида» — «Бостон»

02.30. «Торонто» — «Нью-Джерси»

03.00. «Виннипег» — «Эдмонтон»

03.00. «Нэшвилл» — «Вегас»

03.30. «Чикаго» — «Калгари»

04.00. «Колорадо» — «Монреаль»

05.00. «Аризона» — «Коламбус»

05.00. «Сиэтл» — «Анахайм»

05.30. «Сан-Хосе» — «Даллас»

НХЛ: календарь, турнирные таблицы, лучшие снайперы и бомбардиры сезона-2023/24

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2023-2024/
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