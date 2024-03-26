Александр Овечкин. Фото USA Today Sports Регулярный чемпионат НХЛ.
27 марта, среда
02.00 мск. «Вашингтон» — «Детройт»
02.00. «Питтсбург» — «Каролина»
02.00. «Рейнджерс» — «Филадельфия»
02.00. «Флорида» — «Бостон»
02.30. «Торонто» — «Нью-Джерси»
03.00. «Виннипег» — «Эдмонтон»
03.00. «Нэшвилл» — «Вегас»
03.30. «Чикаго» — «Калгари»
04.00. «Колорадо» — «Монреаль»
05.00. «Аризона» — «Коламбус»
05.00. «Сиэтл» — «Анахайм»
05.30. «Сан-Хосе» — «Даллас»
НХЛ: календарь, турнирные таблицы, лучшие снайперы и бомбардиры сезона-2023/24
Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2023-2024/
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