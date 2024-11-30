АПЛ. Брайтон – Саутгемптон 1:1. Святые дают неожиданно хороший бой

Даже без победы “чайки” поднимаются на третью строчку

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После того, как подопечные Рассела Мартина наконец-то проснулись и одержали первую победу в рамках АПЛ в новом сезоне, на землю их снова опустили "Вулверхэмптон" и "Ливерпуль". Наверное, много позитива в головах футболистов "святых" перед приездом на "Амекс" не было. Перед ними команда, идущая среди претендентов на топ-4, которая уже прошла непростой период и не так давно одолела "Манчестер Сити" и "Борнмут".

И первый тайм был вполне ожидаемым. "Саутгемптон" зажался к собственным воротам и не мог найти вариантов для контратак. Все из-за тотального прессинга команда Фабиана Хюрцелера. "Чайки" создавали и создавали много. Рюттер после красивого смещения попал в штангу ворот, затем еще один выпад, после которого не смог завершить атаку Педро. Ну а дальше гол от Митомы. Как ни странно, но достаточно пространства дали гости на фланге, полетела атака и точная передача от Лампти на Митому, набегавшего на дальнюю штангу и головой отправившего круглого в ворота. Интересно, что в том моменте Каору боролся со своим соотечественником, Сугаварой, и все же выиграл эту битву. Такая японская дуэль в Англии.

Задача для "святых" была простой: дотерпеть до перерыва и там уже послушать указания главного тренера, возможно, как-то перестроив игру. Кардинальных изменений мы не увидели, впрочем команда куда активнее летела в атаку, а как иначе? Портибно же уравнивать.

Много моментов для того, чтобы выровнять счет на табло, не понадобилось. Классная атака удалась на 59-й минуте, когда Фернандеш нашел передачей Диблинга, который обыграл Игора Жулио и протянул мяч вперед. Там уже началась настоящая паника в штрафной и несколько заблокированных ударов, пока Даунс не нанес последний и точный. 1:1.

Сразу же замены от Мартина и попытка "святых" развить локальный успех. А чайки увлеклись собственными атаками и забыли об обороне. Ну как забыли, просто снова не смогли удержать Тайлера Диблинга. Он обыграл сразу нескольких игроков в центре поля и отдал великолепную передачу на фланг, откуда последовал прострел на Арчера и "святые" уже впереди. Как казалось. После длительного просмотра ВАР арбитры все же разглядели офсайд. Этот момент должен был сильно оживить "Брайтон" и показал, что соперника следует бояться.

Но стоит отметить, что "Саутгемптон" прямо выглядел уверенно, от первотаймовых атак "чаек" ничего не осталось во второй половине встречи. Замены также не помогали, как тот же выход Фергюсона или Адингра. До конца игры нашествия со стороны какой-то из команд мы так и не увидели и хотя "Брайтон" перехватил инициативу, в обороне "святые" сыграли надежно. Ничья, которая оставляет команду Мартина на последней строчке, а "чайки" поднимаются на третье место, по крайней мере пока не будут сыграны другие матчи 13-го тура.

АПЛ, 12-й тур

Стадион: "Амекс" (Брайтон)

Главный судья: Роберт Джонс (Англия)

"Брайтон" — "Саутгемптон" 1:1

Голы: Митома (29) — Даунс (59)

*На 67-й минуте гол Камерона Арчера был отменен из-за офсайда

"Брайтон": Вербрюгген — Лампти (Данк, 72), ван Хеке, Игор, Эступиньян — О'Райли (Виффер, 72), Аяри — Рюттер (Минте, 88), Педро (Адингра, 72), Митома — Уэлбек (Фергюсон, 79)

"Саутгемптон": Ламли — Сугавара (Фрейзер, 66), Уокер-Питерс, Гарвуд-Беллис, Стивенс, Меннинг — Диблинг, Даунс (Арибо, 66), Фернандеш, Армстронг (Бреретон Диас, 88) — Арчер (Сулемана, 88)

Предупреждения: О'Райли (16), Виффер (90+8) — Даунс (12), Уокер-Питерс (31), Гарвуд-Беллис (56), Диблинг (90+12)

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