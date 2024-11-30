Лиам Лоусон: Нам удалось сделать большой шаг вперёд

В квалификации к спринту на очень быстрой трассе в Катаре Лиаму Лоусону удалось опередить напарника и добраться до финальной сессии, где он показал 9-е время, но в итоге оказался на 10-й строчке протокола, поскольку его лучший круг был удалён за выезд за пределы трассы.

Юки Цуноде на этот раз не повезло, японский гонщик выбыл из борьбы в самом начале квалификации.

Лиам Лоусон (10-й): «Если честно, нам удалось сделать большой шаг вперёд. Сначала мы были не так уж быстры, и в такой ситуации мы обычно сами себе создаём сложности, потому что потом приходится прилагать намного больше усилий, чтобы добиться нужных скоростей.

Здорово, что нам удалось прибавить, хотя, конечно, жаль, что в финальной сессии мой круг был аннулирован. Это всего одна позиция, но в нашем деле всё имеет значение.

Всегда есть возможность выжать из машины дополнительную скорость, и, разумеется, вечером мы постараемся понять, как это сделать. На тренировке мы проехали более-менее длинную серию кругов, поэтому проанализируем собранные данные и по ходу спринта постараемся отыграть какие-то позиции.

Поскольку нас лишили одной позиции, это скажется на нашей субботней гонке, ведь очки по её итогам начисляются только первой восьмёрке, и чтобы что-то заработать, мы должны пробиваться вперёд.

Понятно, что борьба очень плотная, а передо мной стартуют машины Alpine и Haas – именно с этими командами мы соперничаем в Кубке конструкторов. Поэтому постараюсь их опередить, это для нас важно».

Юки Цунода (17-й): «Очень сложная сессия, и я не знаю, почему мы так поздно выезжали на трассу. По ходу квалификации мне постоянно приходилось действовать в спешке, из-за этого не удавалось занять на трассе правильную позицию.

Если честно, я сделал всё, что было в моих силах, но я просто не смог в полной мере использовать потенциал машины, хотя я чувствовал, что возможности для этого были. Впрочем, сейчас уже поздно об этом говорить, квалификация уже закончилась. Но мы могли и должны были провести её лучше, это однозначно».

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