Бывший гонщик Формулы 1 Дэвид Култхард выступит в Гонке чемпионов, которая пройдёт 7-8 марта в австралийском Сиднее.

Таким образом, в этом году число участников соревнований, ранее выступавших в Формуле 1, уже выросло до четырёх. Помимо Дэвида на старт Гонки чемпионов выйдут Себастьян Феттель, Валттери Боттас и Мик Шумахер.

Дэвид Култхард: «Гонка чемпионов напоминает всем участникам, почему мы все когда-то начали гоняться. На трассе это чистое соревнование, а за пределами – удивительное братство.

Борьба на трассе настолько жёсткая, насколько возможно, ведь все хотят победить, но как только гонка финиширует, атмосфера между всеми нами, гонщиками из разных серий и поколений, становится потрясающей.

Завершив карьеру, я продолжаю садиться за руль, участвуя в демонстрационных заездах Red Bull по всему миру. Снег и лёд на Гонке чемпионов в Швеции не были моим любимым покрытием, но я всегда был быстр на асфальтовых трассах, поэтому намерен в Сиднее в третий раз стать победителем Гонки чемпионов».

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