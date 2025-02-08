Промоутер Джошуа: Этот боксер имеет шанс заработать 100 миллионов долларов

Getty Images/Global Images Ukraine. Эдди Хирн

Известный промоутер Эдди Хирн высказался о возможном бое между Джейком Полом и Саулем Альваресом.

«Мне нравится Канело, он уже всем доказал, посмотрите на его карьеру. Он имеет право заработать 100 миллионов долларов за бой с Полом. Канело никогда не врет, он вам не скажет, что он принял этот бой ради бокса, он принял этот бой ради денег», – сказал Хирн.

Ранее появилась информация, что поединок между чемпионом мира во втором среднем весе по версиям WBA, WBO и WBC Саулем Альваресом и известным блогером-боксером Джейком Полом состоится в мае 2025 года.

sport.ua