Australian Open. Синякова и Таунсенд выиграли второй совместный титул Grand Slam, обыграв в финале экс-напарницу Киченок

На Открытом чемпионате Австралии завершился финальный поединок в парном разряде



Мельбурн, Австралия • 12-26 января • хард • A$38,068,000

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Финал

Катержина Синякова/Тэйлор Таунсенд (Чехия/США, 1) – Се Шувэй/Елена Остапенко (Китайский Тайбэй/Латвия, 3) 6:2, 6:7(4), 6:3

Финальный поединок продолжался почти 2,5 часа. Чешско-американский тандем подавал на матч во втором сете, при счете 5:4, но не смог реализовать свое преимущество.

Синякова и Таунсенд выиграли второй совместный “мэйджор” – в прошлом году они стали чемпионками Уимблдона. Для Катержины Синяковой это в общей сложности 10-й парный титул Grand Slam (третий в Мельбурне), а у Тэйлор Таунсенд – второй

Елена Остапенко второй год подряд проигрывает в парном финале в Мельбурне – в прошлом году она играла здесь вместе с украинкой Людмилой Киченок. Они уступили паре Се Шувэй/Элизе Мертенс.

За свою победу на Australian Open-2025 Синякова и Таунсенд заработали 810 тыс. австралийских долларов на двоих и по 2000 рейтинговых очков. Чешская теннисистка останется первой ракеткой мира по итогам турнира, а американка впервые поднимется на третью строчку парного рейтинга.

Елена Остапенко и Се Шувэй заработали за выступление в парном турнире 440 тыс. австралийских долларов на двоих и по 1300 рейтинговых очков. В обновленном парном рейтинге Остапенко поднимется на пятое место (+3), а Се Шувэй опустится на восьмое (-2).

btu.org.ua