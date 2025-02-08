Connect with us
Футбол

Красные дьяволы вырывают победу в компенсированное время. Манчестер Юнайтед – Лестер 2:1. Обзор матча

Красные дьяволы вырывают победу в компенсированное время. Манчестер Юнайтед – Лестер 2:1. Обзор матча

    • В конце первого тайма гости вышли вперед. Взятие ворот стало квинтэссенцией слабой игры подопечных Аморима до перерыва. Во второй половине встречи МЮ взял ситуацию под свой контроль и перевернул ход событий. Также удачной оказалась замена и появление на поле сравнявшего счет Джошуа Зиркзе.

    "Красные дьяволы" стали первым участником ⅛ финала.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

    • Смотрите обзор матча 1/16 финала Кубка Англии

    Манчестер. Олд Траффорд, 73 693 зрителей

    Манчестер Юнайтед – Лестер 2:1

    Голы: Зиркзе, 68, Магуайр, 90+3 – Де Кордова-Рид, 42

    www.ua-football.com

    Related Topics
    Comments
    More in Футбол
    aquapolis