Красные дьяволы вырывают победу в компенсированное время. Манчестер Юнайтед – Лестер 2:1. Обзор матча

В конце первого тайма гости вышли вперед. Взятие ворот стало квинтэссенцией слабой игры подопечных Аморима до перерыва. Во второй половине встречи МЮ взял ситуацию под свой контроль и перевернул ход событий. Также удачной оказалась замена и появление на поле сравнявшего счет Джошуа Зиркзе.
"Красные дьяволы" стали первым участником ⅛ финала.
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Смотрите обзор матча 1/16 финала Кубка Англии
Манчестер. Олд Траффорд, 73 693 зрителей
Манчестер Юнайтед – Лестер 2:1
Голы: Зиркзе, 68, Магуайр, 90+3 – Де Кордова-Рид, 42