Тен Хаг: Победа в Кубке Англии не сделает сезон успешным

Пессимистический вывод
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Наставник "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг считает, что нынешний сезон можно считать неудачным даже в случае победы в Кубке Англии.
Напомним, ранее "красные дьяволы" обыграли "Ковентри" в полуфинале турнира — 3:3 (пенальти 4:2).
"Я хочу взять этот титул. Уверен, что у нас есть хороший шанс выиграть этот финал, хоть мы и сыграем с лучшей командой в мире.
У нас было много взлетов, но также и много падений. Победа в Кубке Англии не сделает сезон успешным, мы хотим выигрывать больше", — цитирует Тен Хага The Mirror.
В финале Кубка Англии "Манчестер Юнайтед" сыграет против "Манчестер Сити". Встреча состоится 25 мая.