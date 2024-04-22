Известно, кто заменит Фьюри в бою с Усиком, если Тайсон опять травмируется

Getty Images/Global Images Ukraine. Филип Хргович

Промоутер Александр Красюк рассказал, кто может выйти на бой с Александром Усиком, если Тайсон Фьюри снова получит травму и не сможет провести поединок 24 мая.

«Нам нужно молиться, чтобы Тайсон одевал шлем во время спаррингов – не так, как тогда, когда он получил рассечение. Если Тайсон будет не в состоянии провести бой, то его заменит обязательный претендент от IBF Филипп Хргович. Он готовится к бою с Дюбуа 1 июня, но ему придется быть готовым и 18 мая, в противном случае мы потеряем титул IBF», – рассказал Красюк.

Напомним, что поединок за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри состоится 18 мая 2024 года.

sport.ua