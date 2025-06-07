Янис Куриленко защитил два титулы в главном поединке шоу бокса в Киеве

Top Boxing Generation. Куриленко – Боришполец

7 июня в киевском Дворце спорта (Украина) состоится вечер бокса, который организует промоутерская компания Top Boxing Generation.

Главным событием станет бой в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) между чемпионом Украины и обладателем титула WBC Ukraine Янисом Куриленко (13–1, 8 КО) и претендентом Андреем «Акулой» Боришпольцем (10–3, 4 КО).

Боксеры проведут реванш – в декабре прошлого года Янис неожиданно одолел соперника раздельным решением судей и завоевал два пояса.

Второй поединок снова прошел всю дистанцию и снова судьи не смогли единогласно определить победителя. Инициатива постоянно переходила от оного боксера к другому, соперники порадовали болельщиков очень зрелищным и ярким поединком.

Итог десяти раундов – победа Яниса Куриленко решением большинства. Представитель Харькова защитил звание чемпиона Украины и титул WBC Ukraine.

Янис Куриленко (Украина) – Андрей Боришполец (Украина) – MD 10 (96–94, 96–94, 95–95)

sport.ua