«Как показал бой...» Тренер назвал главное преимущество Усика над Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Известный украинский тренер Леонид Лоивский назвал главное преимущество своего соотечественника Александра Усика над британским супертяжеловесом Тайсоном Фьюри:

«Одним из главных преимуществ Усика перед реваншем является его хорошая школа олимпийского бокса. Когда ты столько лет боксируешь на таком уровне, нужно физически и функционально всегда быть готовым. Ты постоянно в таком ритме, привыкаешь к нагрузкам, живешь олимпийскими циклами, тренировочными процессами. Как показал первый бой Усик-Фьюри, все раунды Александр держал соперника в напряжении и не давал ему расслабиться, координироваться. В таком ритме ошибка Фьюри стала делом времени и Саша практически нокаутировал британца в моменте. За счет большой школы олимпийского бокса это стало возможным»

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В ночь на 19 мая украинский боксер Александр Усик (22-0, 14 КО) в бою против британца Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО) завоевал звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе. Усик победил Фьюри разделенным решением судей: Усик 115-112, Фьюри 114-113, Усик 114-113. Бой-реванш состоится 21 декабря.

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