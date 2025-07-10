Назван соперник Усика в случае его поражения в реванше с Дюбуа

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Известный британский промоутер Фрэнк Уоррен о возможной трилогии между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком.

«Первые два боя между Усиком и Фьюри были впечатляющими, зрители получили удовольствие. Почему бы не провести этот бой еще раз? К тому же у многих людей разные мнения относительно результата этого поединка. Я думаю, даже если Усик проиграет следующий бой, то поединок с Фьюри все равно будет великолепным», – сказал Уоррен.

Ранее глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль-Шейх анонсировал возвращение бывшего чемпиона мира Тайсона Фьюри и намекнул на трилогию против Александра Усика.

sport.ua